Après avoir accompagné depuis plus de 20 ans les artistes de variétés , les musiques de films et de pub, Bruno partait en tournée avec des chanteurs et chanteuses de styles très différents, qui lui ont donné l’occasion de découvrir toutes les facettes du métier d’accompagnateur. Chaque mois, Bruno viendra nous présenter un ami de Scène pour jouer entre amis au Captain ! On vous donne rendez-vous vendredi 19 novembre à 21h00 pour assister à cette soirée, et comme d’habitude pensez à réserver (0618523967) ☎️

Réservation recommandée

Chaque mois, Bruno viendra nous présenter un ami de Scène pour jouer entre amis au Captain ! Captain Fox 16 place MErmoz 92270 Bois-Colombes

2021-11-19T21:00:00 2021-11-19T23:30:00

