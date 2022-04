Bruno Blondel [Imitation] Thiescourt, 29 avril 2022, Thiescourt.

Bruno Blondel [Imitation] Thiescourt

2022-04-29 – 2022-04-29

Thiescourt Oise Thiescourt

Seul en scène avec la présence d’un écran, il rend hommage à la belle chanson française avec des duos revisités, réorchestrés, réinventés et surtout des chansons originales détournées, ponctuées d’extraits de cinéma et d’images d’archives revues et corrigées.

Il modifie sa voix sur de nombreux medleys et enchaînements favorisant ainsi plus la performance vocale que la chanson satirique.

Lors de parodies de jeux télévisés et de karaokés piégés, il prend aussi les spectateurs à partie pour une participation bien involontaire, mais toujours bienveillante.

Ressentez l’émotion de tandems qui n’ont jamais existé : Lama & Dalida, Piaf & Hallyday, Montagné & Ray Charles, Cloclo & Sinatra… Retrouvez l’insouciance des duos mythiques des Carpentier ou plongez-vous dans des ambiances aussi insolites que variées (du cinéma de Pagnol aux années 80, en passant par la nouvelle vague, l’avènement des comédies musicales ou encore le cinéma d’Audiard).

Durant ce spectacle nostalgique, on découvre, on écoute, on se cultive, on s’amuse, on ressent…

Places limitées ! Sur réservation !

Seul en scène avec la présence d’un écran, il rend hommage à la belle chanson française avec des duos revisités, réorchestrés, réinventés et surtout des chansons originales détournées, ponctuées d’extraits de cinéma et d’images d’archives revues et corrigées.

Il modifie sa voix sur de nombreux medleys et enchaînements favorisant ainsi plus la performance vocale que la chanson satirique.

Lors de parodies de jeux télévisés et de karaokés piégés, il prend aussi les spectateurs à partie pour une participation bien involontaire, mais toujours bienveillante.

Ressentez l’émotion de tandems qui n’ont jamais existé : Lama & Dalida, Piaf & Hallyday, Montagné & Ray Charles, Cloclo & Sinatra… Retrouvez l’insouciance des duos mythiques des Carpentier ou plongez-vous dans des ambiances aussi insolites que variées (du cinéma de Pagnol aux années 80, en passant par la nouvelle vague, l’avènement des comédies musicales ou encore le cinéma d’Audiard).

Durant ce spectacle nostalgique, on découvre, on écoute, on se cultive, on s’amuse, on ressent…

Places limitées ! Sur réservation !

+33 3 44 43 09 57

Seul en scène avec la présence d’un écran, il rend hommage à la belle chanson française avec des duos revisités, réorchestrés, réinventés et surtout des chansons originales détournées, ponctuées d’extraits de cinéma et d’images d’archives revues et corrigées.

Il modifie sa voix sur de nombreux medleys et enchaînements favorisant ainsi plus la performance vocale que la chanson satirique.

Lors de parodies de jeux télévisés et de karaokés piégés, il prend aussi les spectateurs à partie pour une participation bien involontaire, mais toujours bienveillante.

Ressentez l’émotion de tandems qui n’ont jamais existé : Lama & Dalida, Piaf & Hallyday, Montagné & Ray Charles, Cloclo & Sinatra… Retrouvez l’insouciance des duos mythiques des Carpentier ou plongez-vous dans des ambiances aussi insolites que variées (du cinéma de Pagnol aux années 80, en passant par la nouvelle vague, l’avènement des comédies musicales ou encore le cinéma d’Audiard).

Durant ce spectacle nostalgique, on découvre, on écoute, on se cultive, on s’amuse, on ressent…

Places limitées ! Sur réservation !

Bruno Blondel

Thiescourt

dernière mise à jour : 2022-04-12 par