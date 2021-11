Bruno Angelini – Transatlantic Roots Le Moulin à Jazz, 19 novembre 2021, Vitrolles.

Vendredi 19 novembre 2021 – 21h Moulin à Jazz – BRUNO ANGELINI TRANSATLANTIC ROOTS – La musique de Bruno Angelini, bien qu’ancrée dans un matériau contemporain européen, est traversée des idiomes africains-américains de manière souterraine. Pour son nouveau projet “Transatlantic Roots”, le pianiste puise dans les musiques noires, le blues, le jazz, le funk, la soul, le souffle amérindien et plus largement dans les témoignages artistiques et sociétaux de la contre-culture étasunienne. Il vise à approfondir et exacerber la tension produite par le frottement de ces deux esthétiques musicales, mais aussi à articuler et mettre à jour leurs points de jonction. Le trompettiste Fabrice Martinez et le batteur Éric Echampard l’accompagnent, chacun avec ses propres références, ses expériences personnelles et habité par cette culture transatlantique… – Bruno Angelini : piano, clavier, électronique, compositions Éric Échampard : batterie Fabrice Martinez : trompette, électronique – + d’infos => [https://bit.ly/3kjwq8D](https://bit.ly/3kjwq8D) Réservations => [https://bit.ly/3qiw7i3](https://bit.ly/3qiw7i3)

Gratuit pour les – de 10 ans / De 8,37 à 12,41€ en pré-vente

Le Moulin à Jazz Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône



2021-11-19T21:00:00 2021-11-19T23:00:00