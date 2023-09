Journées Nationales de la Spéléologie avec « La Mangrove, Spéléologie et Patrimoine Karstique » Bruniquel 82800 Bruniquel Catégories d’Évènement: Bruniquel

Tarn-et-Garonne Journées Nationales de la Spéléologie avec « La Mangrove, Spéléologie et Patrimoine Karstique » Bruniquel 82800 Bruniquel, 8 octobre 2023, Bruniquel. Journées Nationales de la Spéléologie avec « La Mangrove, Spéléologie et Patrimoine Karstique » Dimanche 8 octobre, 09h00, 14h00 Bruniquel 82800 Cycle ouvert à toutes et à tous à partir de 14 ans (autorisation parentale nécessaire pour les mineurs). Nous demandons 20 € à l’inscription pour le cycle complet. Ce premier contact souterrain ne nécessite qu’un casque/éclairage fourni par notre association. Pour les deux autres sorties, le matériel technique spécifique sera aussi prêté. Nous aborderons les techniques simples de progression sur corde (falaise) et visiterons une cavité mixte avec rivière souterraine et petite verticale.

L’inscription à la totalité du cycle est obligatoire.

