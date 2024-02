« Brunchy Wavy » Villechétif, dimanche 17 mars 2024.

« Brunchy Wavy » Villechétif Aube

La Villa de la Croix et Beautiful Coiffure vous proposent leur toute première édition de leur Brunchy Wavy le dimanche 17 mars prochain.



Si vous aimez parler cheveux et êtes gourmandes, cet événement est pour vous !



Retrouvez les détails du programme ci-contre mais des surprises vous attendent également !



Évènement sur réservation Nombre de places limité



A très vite,

Anne-Lise et Betty Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 12:00:00

fin : 2024-03-17 15:00:00

Villa de la Croix

Villechétif 10410 Aube Grand Est contact@villadelacroix.com

L’événement « Brunchy Wavy » Villechétif a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne