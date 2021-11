Brunch’n Art Niort, 5 décembre 2021, Niort.

Brunch’n Art Hôtel Mercure – Restaurant « Le Boizé » 27 rue de la Terraudière Niort

2021-12-05 11:00:00 – 2021-12-05 17:00:00 Hôtel Mercure – Restaurant « Le Boizé » 27 rue de la Terraudière

Niort Deux-Sèvres

Rdv est donné avec l’artiste AnVi dans le hall d’entrée et la salle de co-working de l’hôtel Mercure de Niort.

« Mon désir, en tant que peintre, est de représenter le mouvement que j’ai ressenti et l’émotion que j’ai éprouvée, sans tenir compte totalement de la réalité. Pour cela, mon médium est l’acrylique, au séchage assez rapide pour rester dans le goût de l’émotion présente. J’espère partager, à travers ces collections capsules, quelques étapes émotionnelles de mon existence. Vous pouvez découvrir mon parcours et mes différentes expositions (Niort , Ile de Ré , Paris ,Londres ) sur mon Instagram ou le site Art majeur. »

Accès gratuit pour l’exposition, payant et sur réservation pour le brunch.

AnVi

Hôtel Mercure – Restaurant « Le Boizé » 27 rue de la Terraudière Niort

dernière mise à jour : 2021-11-26 par