Brunch’Art Amboise, 15 mai 2022, Amboise.

Brunch’Art Amboise

2022-05-15 11:30:00 14:30:00 – 2022-05-15 14:30:00 18:30:00

Amboise Indre-et-Loire

Le travail de Justine Ghinter, jeune artiste tourangelle, est lié à l’image, dans tous ses états. Dans une société de plus en plus soumise au flux de données virtuelles, l’artiste interroge dans ses réalisations, la notion de déplacement et d’interaction avec l’image.

Pour tous : Brunch’Art

Visite commentée de l’exposition en présence de l’artiste, suivie d’un brunch dans le jardin.

Dimanche 15 mai à 11h30.

Réservation obligatoire, places limitées. Tarif 12 €

Pour tous : Brunch’Art

Visite commentée de l’exposition en présence de l’artiste, suivie d’un brunch dans le jardin.

Dimanche 15 mai à 11h30.

Réservation obligatoire, places limitées. Tarif 12 €

+33 2 47 23 47 06 https://www.ville-amboise.fr/329/le-garage.htm

Le travail de Justine Ghinter, jeune artiste tourangelle, est lié à l’image, dans tous ses états. Dans une société de plus en plus soumise au flux de données virtuelles, l’artiste interroge dans ses réalisations, la notion de déplacement et d’interaction avec l’image.

Pour tous : Brunch’Art

Visite commentée de l’exposition en présence de l’artiste, suivie d’un brunch dans le jardin.

Dimanche 15 mai à 11h30.

Réservation obligatoire, places limitées. Tarif 12 €

justine_ghinter

Amboise

dernière mise à jour : 2022-04-10 par