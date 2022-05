Brunch’Art

Visite commentée de l’exposition en présence de l’artiste, suivie d’un brunch dans le jardin.

Dimanche 11 septembre à 11h30.

Réservation obligatoire, places limitées. Tarif 12 € +33 2 47 23 47 06 https://www.ville-amboise.fr/329/le-garage.htm Pour tous : Brunch’Art

