Brunch végétarien à la ferme Sigy-le-Châtel, 24 avril 2022, Sigy-le-Châtel.

Brunch végétarien à la ferme Moulin de Pras Le Moulin de Pras Sigy-le-Châtel

2022-04-24 – 2022-04-24 Moulin de Pras Le Moulin de Pras

Sigy-le-Châtel Saône-et-Loire Sigy-le-Châtel

Venez déguster un délicieux brunch végétarien au Moulin de Pras à Sigy-le-Châtel et découvrir notre petite ferme BIO et les installations du moulin.

Buffet de mets salés et sucrés avec boissons, le tout à volonté avec des produits du jardin BIO !

Ce brunch est organisé par l’Association Préservation et mise en valeur du Moulin de Pras dans le but d’entretenir et mettre en valeur ce site historique.

Uniquement sur réservation.

moulinpras@gmail.com https://www.assomdp.fr/

Venez déguster un délicieux brunch végétarien au Moulin de Pras à Sigy-le-Châtel et découvrir notre petite ferme BIO et les installations du moulin.

Buffet de mets salés et sucrés avec boissons, le tout à volonté avec des produits du jardin BIO !

Ce brunch est organisé par l’Association Préservation et mise en valeur du Moulin de Pras dans le but d’entretenir et mettre en valeur ce site historique.

Uniquement sur réservation.

Moulin de Pras Le Moulin de Pras Sigy-le-Châtel

dernière mise à jour : 2022-04-12 par