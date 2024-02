Brunch Tango Maison de quartier de La Binquenais Rennes, dimanche 4 février 2024.

Brunch Tango Rendez-vous dominical à la Maison de quartier de La Binquenais : du tango tout l’après-midi 4 février – 9 juin, les dimanches Maison de quartier de La Binquenais Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T12:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:00:00+01:00

Fin : 2024-06-09T12:00:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

Vous pouvez apporter votre plus beau mug, vos couverts, votre assiette et votre verre, ainsi que des bonnes choses et des boissons à partager.

Cultivons ces moments de partage et de bonne humeur, chers à Braise Tango !

Maison de quartier de La Binquenais Pl. Bir Hakeim, 35200 Rennes Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 50 57 41 http://www.binquenais.com/ https://www.facebook.com/p/Maison-de-quartier-La-Binquenais-100064382874045/ La Maison de quartier de la Binquenais nous ouvre ses portes pour profiter d’une salle lumineuse et d’un beau parquet ! Métro : Station Clémenceau, Bus : Ligne 13 arrêt Binquenais

