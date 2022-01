BRUNCH SPÉCIAL CHANDELEUR • LES MÔMES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

BRUNCH SPÉCIAL CHANDELEUR • LES MÔMES Montpellier, 6 février 2022, Montpellier. BRUNCH SPÉCIAL CHANDELEUR • LES MÔMES Montpellier

2022-02-06 – 2022-02-06

Montpellier Hérault Des crêpes, des crêpes, des crêêêpes ! Aujourd’hui, nous voulons fêter avec vous la chandeleur ! Oui… c’était mercredi mais il n’est jamais trop tard pour profiter d’un moment gourmand. C’est pourquoi nous vous proposons ce dimanche 6 février de 11h à 15h un atelier crêpes à volonté.

En plus de profiter de notre succulent buffet sucré et salé, vous pourrez vous concocter de bonnes petites crêpes avec vos envies du jour : fruits frais, nutella, confitures, sucre, bacon… Sur réservation: 04 34 08 23 98

Montpellier

