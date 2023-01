BRUNCH SPÉCIAL CHANDELEUR BY LES MÔMES Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault It’s crêpe time !

Comment mieux célébrer le chandeleur qu’avec un brunch sucré salé à volonté ? Profitez d’un moment gourmand ce dimanche 5 février de 11h à 15h

It's crêpe time !

Comment mieux célébrer le chandeleur qu'avec un brunch sucré salé à volonté ? Profitez d'un moment gourmand ce dimanche 5 février de 11h à 15h

Fruits frais, sirop d'érable, Nutella, bacon, fromages et bien d'autres produits pour vous permettre de composer votre crêpe selon vos envies du moment !

