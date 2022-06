Brunch sauvage…, 4 septembre 2022, .

Brunch sauvage…



2022-09-04 09:30:00 09:30:00 – 2022-09-04 16:00:00 16:00:00

Réalisation de préparations sauvages pour un brunch. Préparation de petits pains parfumés aux orties, aux graines de fenouil, de berce, de smoothie vert…Dégustation à midi et l’après-midi promenade botanique et digestive et écriture des recettes.

A partir de 8 ans

Animé par Christine d’A fleur de Goût

A Fleur de Goût

