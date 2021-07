Brunch salé sucré Moux-en-Morvan, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Moux-en-Morvan.

Brunch salé sucré 2021-07-08 – 2021-07-08 Lieu-dit La Corne au Cerf Bas du Moulin

Moux-en-Morvan Nièvre

Tous les jeudis en juillet et août dégustez un buffet gourmet et gourmand qui varie chaque semaine : œufs brouillés, muffins salé, toasts avocat, quiche, pizza, tarte aux légumes, jambon du Morvan, fromages locaux, truite fumée du Morvan, salades variées, pancakes, gaufres, cake aux fruits, brownie, fruits frais, miel et confiture locales, smoothies et thé glacé.

PAF : 30 €/pers et 15 €/enfant -10 ans

Au bord du lac des Settons, au Bistrot du domaine de la Cabane Verte

Tous les jeudis en juillet et août dégustez un buffet gourmet et gourmand qui varie chaque semaine : œufs brouillés, muffins salé, toasts avocat, quiche, pizza, tarte aux légumes, jambon du Morvan, fromages locaux, truite fumée du Morvan, salades variées, pancakes, gaufres, cake aux fruits, brownie, fruits frais, miel et confiture locales, smoothies et thé glacé.

PAF : 30 €/pers et 15 €/enfant -10 ans

Au bord du lac des Settons, au Bistrot du domaine de la Cabane Verte

dernière mise à jour : 2021-07-01 par