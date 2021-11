Épernay Épernay Épernay, Marne Brunch pétillant de chez Moët & Chandon Épernay Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Épernay Marne Épernay La maison de Champagne Moët et Chandon vous invite à participer à une expérience gustative raffinée autour de la cuvée d’exception Grand Vintage 2013, dans la résidence privée de l’Orangerie à Épernay. Inspiré par le travail de son Chef Marco Fadiga, le menu s’accordera parfaitement à l’équilibre énergique du champagne de ce nouveau millésime. —

Nombre de places limitées https://www.moet.com/fr-fr/winter-events-2021 Orangerie – Moët & Chandon 9 Avenue de Champagne Épernay

