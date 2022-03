Brunch perché La Maison de la Rivière Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Une prestation inédite dans un cadre d’exception, perchés dans la cime des arbres ! Installés sur un filet tendu, partagez un brunch à 10 mètres de haut. Vous réaliserez l’ascension grâce à une corde et une technique d’escalade (ascension encadrée par un éducateur). Le brunch, copieux, se compose de boissons chaudes et froides, de viennoiseries et de plats salés. * Ouverture des réservations : Lundi 2 mai 2022 * Nombre de places limité à 12 personnes (2 filets) * durée de 2h : équipement, consignes de sécurité et grimpe (30 min) + brunch (1h15) + descente (15 min).

35€ / personne

La Maison de la Rivière Place du Gué des Joncs, 85600 Saint Georges de Montaigu Montaigu-Vendée Saint-Georges-de-Montaigu Vendée

