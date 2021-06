Vaulx Les Jardins Secrets Haute-Savoie, Vaulx BRUNCH ORIENTAL Les Jardins Secrets Vaulx Catégories d’évènement: Haute-Savoie

**_Brunch oriental de 10h30 à 12h00 (service du brunch)._** À l’ombre de la glycine, tout près des fontaines ou dans nos salons, profitez du jardin qui s’éveille autour d’un brunch, en couple, en famille ou entre amis. Contenu du brunch oriental : – 1 boisson chaude au choix dont l’incontournable thé à la menthe – 1 jus de fruits au choix – Galette orientale – 1 beignet oriental – 1 soupe orientale chaude ou froide accompagnée de crudités – 1 tartine salée orientale – Salade d’oranges La formule comprend le brunch et la visite libre des jardins.

Formule adulte : 27€ / Formule enfant (4 à 14 ans) : 17€

À l'ombre de la glycine, tout près des fontaines ou dans nos salons, profitez du jardin qui s'éveille autour d'un brunch, en couple, en famille ou entre amis.

