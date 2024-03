Brunch musical Le Mix Mourenx, samedi 27 avril 2024.

Brunch musical Le Mix Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du mois du son.

Par Régis Aubert, conférencier, formateur, médiateur culturel et musicien.

Musique et corps en mouvement une conférence-écoute s’adressant au mélomane comme au néophyte curieux.

Reconnue pour son influence positive sur la performance sportive, la musique a fourni aux compétitions des hymnes

fédérateurs et inoubliables.

Avec onze musiques pour onze disciplines, cette conférence-écoute vous offrira de quoi muscler vos oreilles sans risquer la moindre courbature. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 12:00:00

Le Mix 2 avenue Charles Moureu

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

