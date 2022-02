Brunch Musical du Levant Le 360 Paris Music Factory Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le 360 Paris Music Factory, le dimanche 20 février à 13:00

Avec Zeid Hamdan Les Brunch Musicaux du 360 Carrefour des musiques et cultures du monde, nous vous donnons rendez-vous les dimanches, à partir de 13h pour un rendez-vous live de grande qualité au rythme de Zeid Hamdan et consorts. En famille, seul ou entre amis, rejoignez-nous pour célébrer le spectacle vivant autour d’un brunch du Levant, dans un quartier populaire ouvert à tous.

Forfait brunch + musique de 25€ OU Participation musique hors brunch : 10€

2022-02-20T13:00:00 2022-02-20T15:00:00

