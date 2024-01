BRUNCH MUSICAL avec YPNAKO // Chants de Grèce et d’Asie Mineure BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, dimanche 4 février 2024.

BRUNCH MUSICAL avec YPNAKO // Chants de Grèce et d’Asie Mineure BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Dimanche 4 février, 12h00

Début : 2024-02-04 12:00

Fin : 2024-02-04 13:00

Depuis Douarnenez, les trois chanteuses d’Ypnako tissent leurs voix pour rendre hommage à l’âpre douceur des musiques traditionnelles des confins de la Méditerranée et de la Mer Noire. Accompagnées par le son envoûtant du saz, elles égrainent complainte grecque, berceuse turque, chanson d’amour macédonienne et chant de fête bulgare.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092701690109

CONCERT : PRIX LIBRE

BRUNCH : 20€ – RÉSERVATION au 09 52 14 46 21

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère