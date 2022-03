Brunch Musical Afro Le 360 Paris Music Factory, 13 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 13 mars 2022

de 13h30 à 15h30

payant

Brunch au rythme des mélodies mandingues au 360 Paris, en compagnie de Touroumou Touroumou, fondé par Tiphaine Deligne et Sory Papus Diabaté.

DISTRIBUTION

Tiphaine Deligne · balafon, chant

Sory Papus Diabaté · guitare, chant

Karamo Dioubaté · percussion

Touroumou Touroumou a été fondé par Tiphaine Deligne et Sory Papus Diabaté. De leur 10 années d’expériences musicales communes derrières de nombreux artistes à Paris, ce duo présente une musique qui vient de loin. Le chant des lames du balafon, la guitare, et les percussions vous transportent dans la culture d’Afrique de l’ouest. Ces mélodies mandingues sont une douce charpente à l’inspiration puisée dans l’actualité et dans la vie des auteurs. Le répertoire de standards revisités mais aussi de compositions originales sont une célébration du métissage et du chemin parcouru par cette culture.

Les Brunch Musicaux du 360

Carrefour des musiques et cultures du monde, nous vous donnons rendez-vous les dimanches, à partir de midi pour un rendez-vous live de grande qualité. Notre terrasse ensoleillée et notre espace de restaurant seront rythmés par des sonorités éclectiques allant du jazz à la musique traditionnelle persane, de la samba brésilienne à la rumba cubaine, du Gwo Ka antillais aux tambours mandingues…En famille, seul ou entre amis, rejoignez-nous pour célébrer le spectacle vivant autour d’une tapas méditerranéenne et d’une boisson rafraîchissante, dans un quartier populaire ouverts à tous.

Accès dans les mesures sanitaires.

– Forfait brunch + musique de 25€

OU

– Participation musique hors brunch : 10€



Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris 75018

Contact : https://le360paris.com/evenement/brunch-afro-touroumou-touroumou/

Gourmand;Musique

Date complète :

2022-03-13T13:30:00+01:00_2022-03-13T15:30:00+01:00

