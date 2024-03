Brunch Musical #1 : Musée Dauphinois Musée Dauphinois Grenoble, dimanche 24 mars 2024.

Brunch Musical #1 : Musée Dauphinois Retrouvez l’ambiance conviviale des Brunchs du Musée Dauphinois. Concerts, spectacles, performances se répartissent dans les différents espaces du Musée. Dimanche 24 mars, 10h30 Musée Dauphinois Forfait jour au choix : 8 à 35€

Début : 2024-03-24T10:30:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:30:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

De la racine – Les Métamorphoses

Rencontre insolite entre Métallophone et mangrove géante

Le Métallophone est un nouvel instrument de percussion microtonal, inventé par le compositeur Bastien David. Une fois mises en vibration, les 216 lames de son clavier d’acier nous font entendre les notes entre les notes et dévoilent l’univers irisé du sonore minuscule.

Il prend vie grâce au jeu virtuose des six percussionnistes de la compagnie Les insectes. Pour le festival, le Métallophone s’émancipe des salles de concerts et part à la rencontre de l’Ecorcée, installation géante du plasticien Simon Augade, qui a pris corps dans le Cloître du Musée Dauphinois. Dans un balai visuel et sonore jouant sur les perspectives et les échelles de sensations, la rencontre entre les deux univers promet de belles résonnances. Une plongée immersive, sonore et visuelle, entre infiniment petit et gigantisme démesuré.

KRNVG

Transe cuivrée

Confectionné à partir d’un mélange de plastique et de métal, KRNVG rassemble six cuivres, un batteur et un plombier percussionniste. Ensemble acoustique, ils proposent un brassage de sons puissants et de polyrythmies hypnotisantes. Libre de la notion de genre, KRNVG joue un répertoire métissé et éclectique surfant sur le fil entre ombre et lumière, chaos et harmonie, complexité et simplicité.

La Litanie des Cimes

Contemplations symphoniques et explorations timbrales de toute beauté

Créée en 2019 par le violoniste Clément Janinet avec Elodie Pasquier aux clarinettes et Bruno Ducret au violoncelle, La Litanie des Cimes joue avec les grands mouvements, les tempos lents d’apparence et les contemplations harmoniques. L’improvisation est libre et introspective sans être recluse. Les harmonies échangées sont sans cesse rebattues par la répétition des motifs. On y entendrait presque des dialogues agités. L’énergie y est ardente. Fouillis intime contre clarté commune, vivacité du trait contre délicatesse mélodique.

Dafné Kritharas Trio

Chants métissés de la Mer Égée à l’Asie mineure, sublimés par une voix magnétique

Dafné Kritharas puise son inspiration dans un répertoire né de la convergence des cultures ayant cohabité pendant quatre siècles sous l’Empire Ottoman : chants grecs, séfarades, bosniaques, arméniens, turcs… Avec sa voix à la fois intime, pure et déchirante, elle chante l’exil, l’amour et la joie, tout en dévoilant également quelques-unes de ses propres compositions inédites en grec : histoires vraies transformées en contes mystérieux où des femmes bafouées deviennent de redoutables reines des montagnes et où la mer grondante protège les opprimés. Avec son trio nourri de jazz, de folk et d’une subtile note électro, elle explore d’un nouveau souffle le chant des îles et le rebetika.

Musée Dauphinois 30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes