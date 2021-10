Thionville Thionville Moselle, Thionville BRUNCH LITTÉRAIRE – RENCONTRE AVEC SERENA GIULIANO Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

BRUNCH LITTÉRAIRE – RENCONTRE AVEC SERENA GIULIANO 2021-10-23 11:00:00 11:00:00 – 2021-10-23 13:00:00 13:00:00 puzzle 1 place andré malraux

Thionville

Thionville Moselle L’autrice Serena Giuliano viendra à Puzzle pour une rencontre-lecture avec le public autour d’un brunch.

Serena Giuliano est blogueuse, pigiste et écrivaine.

Après un BTS dans le domaine bancaire, elle se lance comme conseillère en image et crée un blog mode et beauté.

Mère de deux fils, elle crée son blog autour de la maternité, «Wonder mum», en 2013.

Après trois ouvrages «Wonder mum» (2014-2016), succès littéraire de l’année 2014, elle signe avec «Ciao Bella» (2019) son premier roman.

«Mamma Maria» (2020) remporte le prix Babelio 2020, dans la catégorie littérature française.

Serena Giuliano vit à Metz.

