Brunch littéraire d’hiver Centre Wallonie-Bruxelles Paris, samedi 10 février 2024.

Le samedi 10 février 2024

de 11h00 à 12h30

.Tout public. gratuit

Le Centre Wallonie-Bruxelles revient en ce début d’année 2024 avec son Brunch littéraire d’hiver, en compagnie de Claire Huynen et Bernard Tirtiaux.

Au programme :

■ Ceci est mon corps de Claire Huynen (Arléa)

Hélène, que rien ne destinait à la vie monastique, s’apprête à prendre l’habit. Les vocations se font rares, rien ne devrait faire obstacle à sa prise de voile. Mais la réalité est plus complexe. Dans une ancienne vie, Hélène s’appelait Hervé. La communauté monastique va alors être confrontée à une controverse qui rapidement la dépassera. Chaque moniale aura à faire face à ses peurs et ses limites. Claire Huynen, dans un texte bouleversant, nous livre une réflexion profonde sur l’identité, la tolérance et l’importance à trouver sa vraie place en harmonie avec ce que nous sommes vraiment.

—

Claire Huynen est née en 1970 à Liège et vit aujourd’hui à Paris. Elle est l’auteur de cinq livres, dont Marie et le vin, Série grise et A ma place (Editions du Cherche Midi, 1998, 2011, 2016).

■ L’écorché de Bernard Tirtiauxl (Genèse edition)

2028 . Alors qu’il mène une vie agréable entre Albane, son épouse, sa belle-fille Éloïse, son métier de chirurgien de la face et sa passion de sculpteur, Philippe voit ressurgir Olga, un amour de jeunesse qui lui broya le cœur vingt-cinq ans plus tôt. Olga est la mère de Vlad Rashen, icône mondiale de la chanson, engagé dans la lutte contre les profiteurs, les pollueurs et autres planéticides. Après un concert, son visage a été vitriolé. En acceptant de reconstruire le visage de Vlad, Philippe ne sait pas qu’il va être impliqué, malgré lui, dans ce mouvement d’indignation planétaire, non sans dangers pour lui et les siens. Sur fond de tendresse et de pièges déjoués, ce roman donne vie à ce rêve régénérateur que nous nourrissons pour nous-mêmes et nos enfants.

—

Né à Fleurus le 11 avril 1951, célèbre et talentueux sculpteur de verre, Bernard Tirtiaux est aussi romancier, nouvelliste, poète, auteur de pièce de théâtre, comédien et chanteur-compositeur. Son œuvre a récolté de nombreux prix. Il est l’auteur, entre autres, de Le passeur de lumière, Les sept couleurs du vent, Le puisatier des abîmes aux éditions Denoël, et de Pitié pour le mal, Noël en décembre aux éditions Lattès.

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

