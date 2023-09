Brunch littéraire avec Sophie Museur et Marc Pirlet Cinéma du Centre Wallonie Bruxelles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Brunch littéraire avec Sophie Museur et Marc Pirlet Cinéma du Centre Wallonie Bruxelles Paris, 21 octobre 2023, Paris. Le samedi 21 octobre 2023

de 11h00 à 13h00

.Public adolescents adultes. gratuit

À l’occasion du Ré-amarrage du CWB | Paris et de sa programmation des Heures Sauvages #2, venez assister à une rencontre littéraire lors d’un brunch animé par les auteurices de « Pop » et « Une Vocation » Une vocation

Marc Pirlet Murmure des soirs Liège, dans les années 1970. Un coffret de vingt romans signés Georges Simenon est exposé dans la vitrine d’une bouquinerie. Il attire le regard d’un adolescent qui se décide à pousser la porte pour en demander le prix. À l’intérieur, il rencontre François, le libraire. Pour nous tous qui aimons les livres, la littérature est délassement, plaisir, évasion, apprentissage, drogue peut-être ou consolation, mais elle se superpose à la vie sans la remplacer. Pour François, elle était la vie même. Pop

Sophie Museur On lit Pop grandit dans la Belgique des années 80, bercée par les tubes de Michael Jackson. Son univers, c’est le carnaval du village, les majorettes, les auto-scooters et le café « La boule de feu » où sa mère boit plus que de raison. Pop apprend les mots dans le dictionnaire et les émotions dans la vie tandis qu’elle découvre l’amitié, l’impatience et la colère. Pop est un roman d’apprentissage qui va droit au cœur. Cinéma du Centre Wallonie Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris Contact : https://cwb.fr/agenda/les-heures-sauvages-2-brunch-litteraire +33153019696 info@cwb.fr https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ https://my.weezevent.com/les-heures-sauvages-2-1

Sophie Museur / Marc Pirlet Sophie Museur / Marc Pirlet Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Cinéma du Centre Wallonie Bruxelles Adresse 46 rue Quincampoix Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Cinéma du Centre Wallonie Bruxelles Paris latitude longitude 48.8610170170949,2.35055102144858

Cinéma du Centre Wallonie Bruxelles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/