BRUNCH // Le Couvent-Roubaix Le Couvent Roubaix Roubaix, dimanche 4 février 2024.

BRUNCH // Le Couvent-Roubaix ✨ En février on aura le droit à 2 Brunchs !! Le 04 et le 22 Février 4 et 25 février Le Couvent Roubaix 28€ sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T11:00:00+01:00 – 2024-02-04T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T11:00:00+01:00 – 2024-02-25T19:00:00+01:00

Pour notre premier Brunch on accueille Parce qu’on Nem et leur savourante cuisine asiatique, en plein dans le thème du Nouvel an chinois

Ambiance Musicale 100% Rock avec Tbo Carré aux platines !

Lors du deuxième brunch, se seront nos chères Gigi qui s’occuperont de vous régaler, accompagné des Sisters et de leurs voix envoûtantes

️ Marché Créatif Explorez un marché créatif éphémère avec des artisans locaux proposant des créations uniques. De la mode en passant par les bijoux, découvrez des trésors créatifs tout en dégustant votre repas.

Date Le 04 Février

⏰ Heure 11h 15h

Lieu Couvent-Roubaix, 128 Boulevard de Strasbourg, 59100 Roubaix

️ Réservez vos places Les réservations sont limitées, assurez-vous de garantir votre table en envoyant un message à El Flaquito.

Le 04.02 :

https://www.instagram.com/parce_qu_on_nem?igsh=eTRwa2dvMHBhbGxu

Le 25.02

https://www.instagram.com/gigipanpan.lille?igsh=MTIxZ3JxanNoZjR0aA==

#Brunch #LesSisters #MarchéCréatif #LeCouvent #nouvelanchinois #gigipanpan #parcequonnem #roubaix

Le Couvent Roubaix 128 boulevard de Strasbourg, roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « Hello@lecouvent-roubaix.com »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@parce_qu_on_nem) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/410642856_355353057149990_1665432038725436382_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=nwwpetBf8vMAX8sIsfj&_nc_oc=AQnBVmSI6tATm1S6X1Tqg8i8rwzhWVm1KqivSNjFo-7z9JkY-fjhjHjqRXqAT6mHgCc&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfAM9g7_fZhmZSh-K2K0RKyedv5EkcuWuM2cF-l5_26ALg&oe=65BD0D34 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/parce_qu_on_nem/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/parce_qu_on_nem?igsh=eTRwa2dvMHBhbGxu »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@gigipanpan.lille) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/334865692_122553827316097_3990516356203959580_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=8QnQDfzUG3YAX-GUtTr&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfDRdyu6Xn6P4kCbNiciyoFgOcSaIj3WjuyFmDYz3EVNJQ&oe=65BC53A9 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/gigipanpan.lille/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/gigipanpan.lille?igsh=MTIxZ3JxanNoZjR0aA== »}]

Roubaix le couvent

Thibault Jonckheere