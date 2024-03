BRUNCH // LE COUVENT-RBX Le couvent Roubaix Roubaix, dimanche 14 avril 2024.

BRUNCH // LE COUVENT-RBX ✨ Annonce spéciale : Les 2 Brunchs d’Avril sont là !! Rendez-vous les 14 et 28 Mars. 14 et 28 avril Le couvent Roubaix Sur réservation pour le Brunch auprès de Gigipanpan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T11:00:00+02:00 – 2024-04-14T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T11:00:00+02:00 – 2024-04-28T15:00:00+02:00

Ce mois-ci, c’est Gigipanpan qui nous réserve des brunchs exceptionnels ! De quoi ravir nos papilles

Côté musique, nous avons l’honneur d’accueillir MARC AUREL et ZINA le 14, et LNITTAH le 28 ! Venez découvrir les talents locaux et vous laisser envoûter par leurs voix

️ En plus, profitez de nos marchés créatifs éphémères avec des artisans locaux proposant des créations uniques. Mode, bijoux et bien plus encore, découvrez des trésors créatifs tout en savourant votre repas.

Date : Le 14 Avril

Le 28 Avril

⏰ Heure : 11h – 15h

Lieu : Couvent-Roubaix, 128 Boulevard de Strasbourg, 59100 Roubaix

️ Réservez vos places : Les réservations sont limitées, assurez-vous de garantir votre table en envoyant un message aux Gigi.

https://www.instagram.com/gigipanpan.lille?igsh=MTIxZ3JxanNoZjR0aA==

