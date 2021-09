Guimaëc Guimaëc Finistère, Guimaëc Brunch langues Guimaëc Guimaëc Catégories d’évènement: Finistère

Le comité de jumelage Plougasnou-Helston propose un Brunch Langues, le samedi 25 septembre à 11h, au Café Dilestran sur la terrasse de l'écomusée à Guimaëc. Vous pourrez converser en anglais, allemand, italien ou espagnol. Gratuit et ouvert à tous. Possibilité d'un brunch à 17€, sur inscription avant le 22/09. Mettre votre chèque (à l'ordre de Comité de jumelage Ploug/Helston) dans une enveloppe marquée Jumelage, dans la boîte aux lettres de la Maison des Associations, 3 impasse Pierre de Coubertin. jumelageplougasnouhelston@laposte.net +33 6 78 69 30 15 http://www.facebook.com/Comit%C3%A9-de-jumelage-Plougasnou-Helston-615636425120950

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guimaëc Autres Lieu Guimaëc Adresse Musée rural du Trégor Lieu-dit Le Prajou Ville Guimaëc lieuville 48.6982#-3.72638