Brunch gourmand du 1er janvier, 70 hectares..& l’océan Seignosse

2022-01-01 12:15:00 – 2022-01-01 15:00:00

Seignosse Landes Le restaurant les 70 hectares & l’océan vous propose, pour commencer la nouvelle année, un Brunch gourmand. Au menu, des produits nobles et festifs autour d’ateliers dans la salle du restaurant et le salon cheminée. De 12h15 à 15h. Formule Brunch adulte 65 € / 78€ avec vin à discrétion ; Brunch enfant 25€. Le restaurant les 70 hectares & l’océan vous propose, pour commencer la nouvelle année, un Brunch gourmand. Au menu, des produits nobles et festifs autour d’ateliers dans la salle du restaurant et le salon cheminée. De 12h15 à 15h. +33 5 58 45 76 16 Le restaurant les 70 hectares & l’océan vous propose, pour commencer la nouvelle année, un Brunch gourmand. Au menu, des produits nobles et festifs autour d’ateliers dans la salle du restaurant et le salon cheminée. De 12h15 à 15h. Formule Brunch adulte 65 € / 78€ avec vin à discrétion ; Brunch enfant 25€. 70hectares & l’océan

