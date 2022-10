Brunch et dégustation de vins au Château Meyre Avensan Avensan Catégories d’évènement: Avensan

Gironde

Brunch et dégustation de vins au Château Meyre Avensan, 16 octobre 2022, Avensan. Brunch et dégustation de vins au Château Meyre

16 route de Castelnau Avensan Gironde OT Médoc Plein Sud

2022-10-16 13:00:00 – 2022-10-16 15:00:00 Avensan

Gironde Avensan EUR 28 28 Laissez vous conter l’histoire du Château Meyre et les secrets de ses vins à travers nos ateliers découvertes, ouvert aux grands comme aux petits lors de ce fascinant week-end organisé dans le Médoc.

Brunch le dimanche sera au menu de ce week-end pour prolonger l’expérience au Château. Laissez vous conter l’histoire du Château Meyre et les secrets de ses vins à travers nos ateliers découvertes, ouvert aux grands comme aux petits lors de ce fascinant week-end organisé dans le Médoc.

Brunch le dimanche sera au menu de ce week-end pour prolonger l’expérience au Château. +33 5 56 58 22 84 pierrecarreau@orange.fr

Avensan

dernière mise à jour : 2022-10-13 par OT Médoc Plein Sud

Détails Catégories d’évènement: Avensan, Gironde Autres Lieu Avensan Adresse 16 route de Castelnau Avensan Gironde OT Médoc Plein Sud Ville Avensan lieuville Avensan Departement Gironde

Avensan Avensan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avensan/

Brunch et dégustation de vins au Château Meyre Avensan 2022-10-16 was last modified: by Brunch et dégustation de vins au Château Meyre Avensan Avensan 16 octobre 2022 16 route de Castelnau Avensan Gironde OT Médoc Plein Sud Avensan Gironde

Avensan Gironde