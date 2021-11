Polisot Polisot Aube, Polisot Brunch et bourse aux jouets des enfants à l’Aiguillage Polisot Polisot Catégories d’évènement: Aube

Polisot

Brunch et bourse aux jouets des enfants à l’Aiguillage Polisot, 14 novembre 2021, Polisot. Brunch et bourse aux jouets des enfants à l’Aiguillage Polisot

2021-11-14 11:00:00 – 2021-11-14 14:00:00

Polisot Aube Polisot contact@assoquaidesarts.fr +33 3 51 63 71 52 Polisot

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Côte des Bar

Détails Catégories d’évènement: Aube, Polisot Autres Lieu Polisot Adresse Ville Polisot lieuville Polisot