Hérault Rendez-vous le dimanche 16 juillet 2023 pour 11 heures de musique électro au coeur du domaine arboré de Grammont. Avec une programmation musicale pointue, l’originalité de la scénographie et surtout un bon petit dej, les organisateurs comptent bien inscrire ce festival dans la durée. Au programme : danse, musique, activités pour les enfants, food trucks, jeunes créateurs locaux et surtout un joli plateau d’artistes de 12 à 23 heures. Coté line-up Laurent Garnier, Dixon, Chloé Caillet et Sabor A Mi. Rendez-vous le dimanche 16 juillet 2023 pour 11 heures de musique électro au coeur du domaine arboré de Grammont. +33 4 67 34 70 00 Montpellier

