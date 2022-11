Brunch du Voltaire Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

2022-11-19 08:00:00 – 2022-11-19 15:00:00

Bouches-du-Rhône EUR 10 30 * Babka maison au Chocolat blanc, halva et noisettes

* Crêpes à mille trous au beurre et miel

* Granola maison, yaourt et fruits de saison

* Bagel maison du Voltaire au Gravlax de saumon

* Shakshuka verde, oeuf et fêta

* Houmous de betterave, sauce tahini

* Malawach servi avec ses condiments, légumes et oeuf dur



Cocktail : Bloody Mary, Abricoli, Perali..



Brunch lévantin conçu par Lilly Gratzfeld, entre 08H et 15H00 tous les weekend au Voltaire. info@hotel-voltaire.com +33 4 90 96 49 18

