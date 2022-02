Brunch du dimanche avec les Durs à Cuivrée Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Brunch du dimanche avec les Durs à Cuivrée Martigues, 13 mars 2022, Martigues. Brunch du dimanche avec les Durs à Cuivrée Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues

2022-03-13 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-13 14:00:00 14:00:00 Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif)

Martigues Bouches-du-Rhône Jazz, latin, salsa, tango, oriental, médiéval suivant les circonstances. Une formation acoustique (instruments à vent et percussions)

aussi à l’aise dans la rue que sur la scène. rallumeurdetoiles@gmail.com +33 4 42 02 59 80 https://www.rallumeurdetoiles.com/ Jazz, latin, salsa, tango, oriental, médiéval suivant les circonstances. Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues

