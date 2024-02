BRUNCH DU DIMANCHE À LA TABLE DU SAINT CHRISTOPHE La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac, dimanche 25 août 2024.

Venez profiter d’un brunch gourmand, fait de produits de frais, variés, locaux et de saison au son de la musique live dans les Jardins du Saint Christophe.

Tous les dimanches juillet et août de 11h à 15h.

Côté “Breakfast »

Assortiment de mini viennoiseries, assortiment de pains variés, brioche maison, crêpes maison, beurre, confitures, miel, pâtes à tartiner, céréales et fruits secs, biscuits maison ( cookies,

madeleines, … ), yaourts frais, salade de fruits frais, oeufs brouillés, bacon, saucisses

Thé, café, chocolat chaud, infusion, bar à jus de fruits Alain Milliat

Coté « Lunch »

Salades composées au fil des saisons, plateau de charcuteries, plateau de fromages, tourtes et cakes salés maison, plateau de fruits de mer ( huîtres,

bulots, crevettes roses et grises, bigorneaux ), wraps et tartinables végétariens, tartes aux fruits de saison, cakes et gâteaux maison, verrines et mignardises variées

Corbeille de fruits frais, eaux plates et pétillantes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 11:00:00

fin : 2024-08-25 15:00:00

La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire reception@st-christophe.com

