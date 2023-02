Brunch du Bercail, 26 février 2023, Saint-Magne-de-Castillon Saint-Magne-de-Castillon.

Brunch du Bercail

Saint-Magne-de-Castillon Gironde

2023-02-26 – 2023-02-26

Saint-Magne-de-Castillon

Gironde

Saint-Magne-de-Castillon

Le brunch du Bercail par Lanka. Le brunch se passera le dimanche 26 février et commencera à partir 12h00.

Le menu du brunc à 25 €

Pour les plus gourmands les 6 huîtres à 7€ ( supplément).

Le brunch se fera sur réservation uniquement , les places seront limitées à 30 personnes maximum. Donc n’hésitez pas à réserver au plus vite, soit en DM ou soit en appelant au 05.57.41.93.59

16h diffuson du match France/Ecosse

+33 5 57 41 93 59

bercail

Saint-Magne-de-Castillon

