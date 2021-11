Roubaix Le Mange Disque Nord, Roubaix Brunch + DJ set Le Mange Disque Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Brunch + DJ set

Le Mange Disque, le samedi 15 janvier 2022 à 11:00

Le Mange Disque, le samedi 15 janvier 2022 à 11:00

BRUNCH + DJ SET ————— Pour ouvrir le festival, la Cave aux Poètes vous propose de venir discuter de la programmation de We Loft Music autour d’un brunch et d’un dj set. L’occasion de se rencontrer et de s’ambiancer avant 3 week-ends de parcours musiques dans des endroits insolites du patrimoine Roubaisien !

TARIF : 24€

Le Mange Disque 20 rue des fabricants 59100 Roubaix

2022-01-15T11:00:00 2022-01-15T15:00:00

