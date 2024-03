Brunch de Pâques Hôtel Renaissance Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, dimanche 31 mars 2024.

Pour Pâques, le restaurant Atmosph’R vous propose un brunch spécial pour petits et grands.

Vous aurez l’opportunité de déguster un buffet chaud et froid ainsi que des pâtisseries et desserts maison. Le tout élaboré à partir de produits frais cuisinés sous vos yeux.



Un buffet enfant est également proposé ainsi qu’une chasse aux oeufs.



Surprise ! Remportez une expérience à l’Hôtel Renaissance Aix-en-Provence lors du brunch. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 12:00:00

fin : 2024-03-31 14:30:00

Aix-en-Provence 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

