Brunch de Pâques au Lou Granva Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Catégories d’évènement: Grande-Rivière Château

Jura

Brunch de Pâques au Lou Granva Grande-Rivière Château, 17 avril 2022, Grande-Rivière Château. Brunch de Pâques au Lou Granva Hameau de l’Abbaye 23 Grande-Rivière Château

2022-04-17 12:00:00 – 2022-04-17 15:00:00 Hameau de l’Abbaye 23

Grande-Rivière Château Jura Grande-Rivière Château Venez découvrir notre traditionnel brunch de Pâques :

Avec différentes entrées et desserts sous forme de buffet à volonté, et service du plat chaud au choix avec grenouilles, filet de perches ou suprêmes de poulet aux morilles.

Réservation obligatoire info@hotellougranva.com +33 3 84 60 11 13 Venez découvrir notre traditionnel brunch de Pâques :

Avec différentes entrées et desserts sous forme de buffet à volonté, et service du plat chaud au choix avec grenouilles, filet de perches ou suprêmes de poulet aux morilles.

Réservation obligatoire Hameau de l’Abbaye 23 Grande-Rivière Château

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Grande-Rivière Château, Jura Autres Lieu Grande-Rivière Château Adresse Hameau de l'Abbaye 23 Ville Grande-Rivière Château lieuville Hameau de l'Abbaye 23 Grande-Rivière Château Departement Jura

Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-riviere-chateau/

Brunch de Pâques au Lou Granva Grande-Rivière Château 2022-04-17 was last modified: by Brunch de Pâques au Lou Granva Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château 17 avril 2022 Grande-Rivière-Château Jura

Grande-Rivière Château Jura