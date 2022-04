Brunch de Pâques à l’ArTdoise Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Brunch de Pâques à l’ArTdoise Reims, 17 avril 2022, Reims. Brunch de Pâques à l’ArTdoise L’ArTdoise – Brasserie Maison 2 rue Gabriel Voisin Reims

2022-04-17 11:30:00 – 2022-04-17 L’ArTdoise – Brasserie Maison 2 rue Gabriel Voisin

Reims Marne Reims Brunch de Pâques Et si vous veniez fêter Pâques autour d’un Brunch, dans une ambiance conviviale & chaleureuse comme à la maison ?

Un buffet gourmand, coloré (& à volonté ) sous le thème de Pâques vous attend !

Plaisirs salés et douceurs sucrées seront là pour ravir vos papilles… À cette occasion, des animations spéciales Pâques pour les enfants sont prévues !

Au programme : • Chasse aux œufs

• Maquillage

• Coloriage

• Peinture Réservation par téléphone. +33 3 26 05 00 08 L’ArTdoise – Brasserie Maison 2 rue Gabriel Voisin Reims

dernière mise à jour : 2022-04-04 par Office de tourisme du Grand Reims

