Brunch de Noël… (Avant l’heure !) Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Brunch de Noël… (Avant l’heure !) Reims, 11 décembre 2022, Reims. Brunch de Noël… (Avant l’heure !)

2 Rue Gabriel Voisin Mercure Reims Parc des Expositions Reims Marne Mercure Reims Parc des Expositions 2 Rue Gabriel Voisin

2022-12-11 11:30:00 – 2022-12-11 14:00:00

Mercure Reims Parc des Expositions 2 Rue Gabriel Voisin

Reims

Marne Après le brunch d’Halloween qui a remporté un franc succès auprès des petits comme des grands, ils vous donnent rendez-vous le dimanche 11 décembre pour un brunch de Noël (avant l’heure !) À tous les fans de la Christmas Vibe et à tous les amateurs de films des Noël, ce brunch est fait pour vous !

En famille ou entre amis, venez partager un repas dans une ambiance chaleureuse et conviviale qui vous donnera un bel avant-goût des fêtes de fin d’année. Au programme :

Un buffet à volonté, raffiné et gourmand sur le thème de Noël.

Une distribution de chocolats (Et oui, le Saint-Nicolas sera passé par là …).

Une ambiance traditionnelle de Noël, de la musique à la décoration ! Parking privé et gratuit

Places limitées : réservez vite votre table 03 26 05 00 08 +33 3 26 05 00 08 https://lartdoise.brasseriemaison.fr/ Mercure Reims Parc des Expositions 2 Rue Gabriel Voisin Reims

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Reims Marne Mercure Reims Parc des Expositions 2 Rue Gabriel Voisin Ville Reims lieuville Mercure Reims Parc des Expositions 2 Rue Gabriel Voisin Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Brunch de Noël… (Avant l’heure !) Reims 2022-12-11 was last modified: by Brunch de Noël… (Avant l’heure !) Reims Reims 11 décembre 2022 2 Rue Gabriel Voisin Mercure Reims Parc des Expositions Reims Marne Marne Reims

Reims Marne