Brunch convivial Reichshoffen, dimanche 17 mars 2024.

Buffet bien garni, avec des gourmandises salées et sucrées, chaudes ou froides, des douceurs de nos boulangers. Ambiance musicale décontractée et sympathique. Sur réservation.

Vous connaissez les brunchs ? Ce sont des repas complets et gourmands, qui fusionnent le petit-déjeuner et le déjeuner, avec café, thé, jus de fruits, œufs, charcuterie, fromage, pains, céréales, viennoiseries, fruits, etc… Ce bon repas est habituellement pris en fin de matinée pour profiter d'un long après-midi plein d'énergie. Buffet bien garni, avec des gourmandises salées et sucrées, chaudes ou froides, des douceurs de nos boulangers … de quoi vous concocter de belles assiettes, en fonction de vos envies du moment ! L'ambiance musicale sera décontractée et sympathique, comme les bénévoles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 15:00:00

Rue de la Castine

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est roesslinger.francis@laregie.fr

