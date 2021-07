Félines-sur-Rimandoule Félines-sur-Rimandoule Drôme, Félines-sur-Rimandoule Brunch & Cocktail Musical Félines-sur-Rimandoule Félines-sur-Rimandoule Catégories d’évènement: Drôme

Félines-sur-Rimandoule

Brunch & Cocktail Musical Félines-sur-Rimandoule, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Félines-sur-Rimandoule. Brunch & Cocktail Musical 2021-07-25 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-25 22:00:00 22:00:00 L’amiradou 240 chemin de Béquarre

Félines-sur-Rimandoule Drôme Félines-sur-Rimandoule EUR 80 80 Duo Jazz Piano et Voix avec Daniel GASSIN & Sophia SIMON. Une invitation à découvrir l’amiradou dans une ambiance cosy et jazzy! Sur réservation amiradou.felines@gmail.com +33 6 02 36 08 17 http://amiradou-felines.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-07 par

