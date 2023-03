Brunch Circassien, 12 mars 2023, Saint-Lô .

Brunch Circassien

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

2023-03-12 – 2023-03-12

Saint-Lô

Manche

L’association « Les Saltimbrés » vous donne rendez-vous le dimanche 12 mars gymnase du lieu dix à Saint-Lô pour un brunch circassien (une journée familiale ouverte à toutes et tous.

Au programme de cette journée :

– A partir de 11h30 : Brunch musical préparé avec amour par Antoine et Nico du Collectif des Saltimbrés, et animé par « Clarkie & Gaibeule » : un duo musical (orgue de barbarie, scie musicale et chant) qui vous font (re)découvrir, tout en humour, la richesse des plus grands classiques de la chanson française du 20e siècle : de Gainsbourg à Edith Piaf en passant par Yves Montand ou encore Zizi Jeanmaire.

– A 14h30 : spectacle « Tout est calme » du Collectif des Saltimbrés. Un mélange de cirque, contrebasse et poésie (un peu de Zebda, de Prévert ou encore d’Ascanio Célestini).

– A 15h30 : spectacle « L’invisible pour les yeux » de la compagnie Duo 2 TravAir : La pole dance et la jonglerie s’entrelacent dans une fable moderne où la lumière tentera d’embellir la grisaille par tous les moyens.

Durant toute la journée jeux en bois à disposition.

Réservation avant le 5 mars

lessaltimbres@gmail.com +33 6 37 43 55 17 https://www.helloasso.com/associations/les-saltimbres/evenements/brunch-spectacle

