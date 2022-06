Brunch bio sans thé au Domaine BECKER

2022-10-16 – 2022-10-16 « Fascinant » Brunch bio sans thé, Mais avec plein de spécialités bio A 10 H départ pour une balade dans le Froehn avec Jean Philippe viticulteur oenologue & distillateur. A 11 H30 retour au domaine pour une dégustation sous forme de brunch avec les produits bio du domaine tel que jus de raisin – vins – crémant & Grands Crus bio + Schnapsschnaps, accompagnées de tartines de différents pains bio, des verrines maisons & et la batterie de la boulangerie et la patisserie. Café bio. S’annoncer au plus tard le 15 octobre avec paiement Boutique du site www.vinsbecker.com 30 euros

