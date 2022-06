Brunch aux couleurs marocaines et visite privée à la Montagne des Singes Kintzheim Kintzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Accompagné d'un animateur nature, profitez d'une visite privée de la Montagne des Singes avant l'ouverture au public, en totale immersion au milieu des singes. Participez au nourrissage des macaques de Barbarie et endossez le rôle fascinant d'éthologue, observateur du comportement des animaux pour mieux comprendre cette espèce très évoluée. Avec un peu de chance, vous croiserez les bébés nés au printemps puis vous rejoindrez la tente berbère pour plonger dans l'ambiance des pays d'origine des macaques de Barbarie. Un brunch aux couleurs marocaines, préparé par le chef Henri Gagneux, chef du restaurant gastronomique La Palette à Wettolsheim réveillera vos papilles. Le menu : Tartines salées carottes, oranges cumin / Tartines au houmous / Plateaux de charcuteries / Verrines de tabouleh / Saumon mariné au raz el hanout / Salade de fruits à la menthe / Plateaux de gâteaux orientaux berbères / Assortiment de viennoiseries et pains (miel, confiture, beurre …) / Verrines de fromage blanc muesli & miel. Boissons chaudes (café, infusion, thé), jus de fruits & eaux +33 3 88 92 11 09

