Nançay Cher Nançay Le brunch au jardin, conçu par la cheffe éco-responsable de La Vitrine à Vierzon, permettra à chacun de découvrir les produits de la région, sublimés par son savoir-faire au plus près de la nature.

Le brunch au jardin, conçu par la cheffe éco-responsable de La Vitrine à Vierzon, permettra à chacun de découvrir les produits de la région, sublimés par son savoir-faire au plus près de la nature.

Les convives seront accueillis dans le parc de la galerie et dégusteront les saveurs locales au milieu des sculptures de l'artiste espagnol Juan Garaizabal, lui aussi animé par le désir de créer de la beauté avec une économie de moyens, en s'inscrivant dans l'histoire des lieux. Réservation impérative auprès de la galerie par mail : contact@galerie-capazza.com ou par téléphone au 02 48 51 80 22 La galerie Capazza s'associe à Eloïse Monziès pour proposer une expérience culinaire immersive au milieu des sculptures monumentales de Juan Garaizabal.

contact@galerie-capazza.com +33 2 48 51 80 22

