BRUNCH AU CLUB BARRABINO

BRUNCH AU CLUB BARRABINO, 26 mai 2022, . BRUNCH AU CLUB BARRABINO

2022-05-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-26 11:30:00 11:30:00 Nouvelle formule “Spécial jour férié”. Le club vous propose un Brunch servi de 9h à 11h30.

Arrivez à l’heure qui vous plaît pour déguster un petit déjeuner amélioré, composé selon vos envies de pain, beurre, confitures, viennoiseries, œuf dur ou brouillé, bacon grillé, charcuterie, fromages et toasts, crêpes, fruits, fromage blanc,…. Les boissons chaudes et le jus d’orange frais sont compris.

Ticket jours fériés. Pensez à réserver d’avance.

Informations et inscriptions au 03.87.85.33.58 ou contact@barrabino.fr dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville