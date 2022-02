Brunch au château Pouillon Pouillon Catégories d’évènement: Landes

Pouillon

Brunch au château Pouillon, 8 mai 2022, Pouillon. Brunch au château Château Saint Martin 356 Route de Mimbaste Pouillon

2022-05-08 10:30:00 – 2022-05-08 14:00:00 Château Saint Martin 356 Route de Mimbaste

Pouillon Landes Pouillon 20 EUR Venez profiter d’un brunch au Château Saint Martin à Pouillon en dégustant un choix très varié, sucré et salé, de plats cuisinés avec des produits locaux, le tout fait maison. Sur réservation. Venez profiter d’un brunch au Château Saint Martin à Pouillon en dégustant un choix très varié, sucré et salé, de plats cuisinés avec des produits locaux, le tout fait maison. Sur réservation. +33 6 34 87 78 73 Venez profiter d’un brunch au Château Saint Martin à Pouillon en dégustant un choix très varié, sucré et salé, de plats cuisinés avec des produits locaux, le tout fait maison. Sur réservation. © Château Saint Martin

Château Saint Martin 356 Route de Mimbaste Pouillon

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Pouillon Autres Lieu Pouillon Adresse Château Saint Martin 356 Route de Mimbaste Ville Pouillon lieuville Château Saint Martin 356 Route de Mimbaste Pouillon Departement Landes

Pouillon Pouillon Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouillon/

Brunch au château Pouillon 2022-05-08 was last modified: by Brunch au château Pouillon Pouillon 8 mai 2022 Landes Pouillon

Pouillon Landes