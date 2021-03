Oeyregave Oeyregave Landes, Oeyregave Brunch au château Oeyregave Catégories d’évènement: Landes

Brunch au château, 13 juin 2021-13 juin 2021, Oeyregave. Brunch au château 2021-06-13 11:00:00 – 2021-06-13 14:00:00 Château d’Estrac 43 place du Général Monsabert

Oeyregave Landes Oeyregave 20 EUR Salades & Tartines vous invite au Château d’Estrac pour un buffet rempli de saveurs de saison. Le brunch se déroulera dans le parc du Château si la météo le permet.

+33 6 42 07 09 41

